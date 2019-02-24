Кончита Вурст побрилась налысо. Фотофакт

Новости Австрии. Певец Том Нойвирт широко известный своим женским альтер эго Кончиты Вурст побрился налысо.

Около года назад Том заявил , что собирается отказаться от своего альтер эго, поскольку Кончита уже достигла всего, чего могла достичь.

Возможно, новая «стрижка» Вурст является лишь шагом на пути к уничтожению женского образа музыканта.



Фото: instagram.com/conchitawurst

Кончита Вурст – австрийский певец, который выиграл «Евровидение» в 2014 году. Победу «женщины с бородой» публика восприняла неоднозначно. Сам исполнитель утверждает, что он создал этот образ, чтобы люди задумались о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.

Зимой 2019 года налысо побрился знаменитый российский телеведущий.