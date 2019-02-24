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Кончита Вурст побрилась налысо. Фотофакт
Новости Австрии. Певец Том Нойвирт широко известный своим женским альтер эго Кончиты Вурст побрился налысо.
Около года назад Том
Возможно, новая «стрижка» Вурст является лишь шагом на пути к уничтожению женского образа музыканта.
Кончита Вурст – австрийский певец, который выиграл «Евровидение» в 2014 году. Победу «женщины с бородой» публика восприняла неоднозначно. Сам исполнитель утверждает, что он создал этот образ, чтобы люди задумались о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.
Зимой 2019 года налысо побрился знаменитый российский телеведущий.
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Новости Австрии. Певец Том Нойвирт широко известный своим женским альтер эго Кончиты Вурст побрился налысо. Около года назад Том заявил, что собирается...
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