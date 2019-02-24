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Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно
Новости Беларуси. В теннисе успех определяется рейтингом. Международная федерация начинает отслеживать таланты с 14 лет, белорусы – с 12, сообщили в программе «Неделя спорта».
Возникают вопросы: какой рейтинг более значимый – отечественный или международный, и кто быстрее попадет в национальную команду?
Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:
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Новости Беларуси. В теннисе успех определяется рейтингом. Международная федерация начинает отслеживать таланты с 14 лет, белорусы – с 12, сообщили в программе...
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