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Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

25.02.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В теннисе успех определяется рейтингом. Международная федерация начинает отслеживать таланты с 14 лет, белорусы – с 12, сообщили в программе «Неделя спорта».

Возникают вопросы: какой рейтинг более значимый – отечественный или международный, и кто быстрее попадет в национальную команду?

Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:
Критерий отбора – не только рейтинг, но и еще и первенство Беларуси, как конкретно у юниоров: зимнее, летнее – очень важно. То есть у тебя может быть и ноль рейтинга и белорусского. Но если ты выиграешь первенство Беларуси, то, конечно, ты будешь в сборной однозначно.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой

Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно
 
 
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Новости Беларуси. В теннисе успех определяется рейтингом. Международная федерация начинает отслеживать таланты с 14 лет, белорусы – с 12, сообщили в программе...
 
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