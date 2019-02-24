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На Корсике продолжают тушить лесные пожары
Новости мира. На Корсике пожары за сутки уничтожили 1500 гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минувшие выходные на острове было зарегистрировано 50 лесных пожаров. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и вплотную приблизилось к жилым домам. К счастью, никто не пострадал.
Борьбу с огнём вели более 300 пожарных. Пламя вблизи населенных пунктов удалось потушить, однако некоторые участки до сих пор горят. Спасательные операции продолжаются.
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Новости мира. На Корсике пожары за сутки уничтожили 1500 гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувшие выходные на острове было...
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