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Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США

25.02.2019 15:05 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. Жители японской Окинавы проголосовали против размещения военной базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США

Референдум прошёл на острове накануне. Правительство Японии предлагает перенести крупнейшую базу Футенма в северную часть острова, однако губернатор Окинавы требует вовсе вывести базу из региона.

Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США

И это поддержали более 70% граждан. Почти 20% – за американскую базу на территории острова. На окончательное решение результаты референдума не повлияют. Судьбу военной базы будут решать премьер-министр страны и президент США.
 
 
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Новости Японии. Жители японской Окинавы проголосовали против размещения военной базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Референдум прошёл на...
 
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