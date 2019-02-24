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Под Гродно сельчанин обстрелял дом бывшей сожительницы и покончил с собой

25.02.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 22 февраля около одиннадцати вечера в деревне Новодубовая Гродненского района мужчина обстрелял дом женщины, с которой ранее сожительствовал.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 54-летний подозреваемый дважды выстрелил в одно окно дома, в котором проживала 43-летняя гражданка, а затем ещё один раз выстрелил в другое. После этого гражданин скрылся. Никто не пострадал.  

Прибывшие на место происшествия правоохранители во время разговора с потерпевшей выяснили, что недавно она разошлась со своим бывшим сожителем. Гражданин расставаться не хотел, а накануне произошедшего прислал женщине сообщение с угрозами.  

В ходе поиска подозреваемого в деревне Житородь правоохранители услышали глухой звук, который донёсся из нежилого дома. Сотрудники милиции вошли в здание и обнаружили там подозреваемого с огнестрельным ранением в лобной части головы.  

Согласно предварительной версии, мужчина застрелился.  

Назначена судмедэкспертиза, проводятся следственные действия.  

Летом 2018 года в Кричеве Мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой. 

Погибшие не жили вместе около четырёх лет – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 22 февраля около одиннадцати вечера в деревне Новодубовая Гродненского района мужчина обстрелял дом женщины, с которой ранее сожительствовал.   ...
 
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