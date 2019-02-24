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В Бешенковичском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину
Пешеход погиб под колесами легковушки вблизи деревни Сватовка Бешенковичского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
— Авария произошла поздним вечером 24 февраля на трассе Р111 Бешенковичи — Чашники. Водитель Volkswagen Golf двигался в сторону города Чашники и совершил наезд на лежащего на проезжей части 63-летнего пешехода, — проинформировали в ГАИ.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Авария произошла поздним вечером 24 февраля на трассе Р111 Бешенковичи - Чашники.
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