В Бешенковичском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

Пешеход погиб под колесами легковушки вблизи деревни Сватовка Бешенковичского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

— Авария произошла поздним вечером 24 февраля на трассе Р111 Бешенковичи — Чашники. Водитель Volkswagen Golf двигался в сторону города Чашники и совершил наезд на лежащего на проезжей части 63-летнего пешехода, — проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.