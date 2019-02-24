Алексей Бычко: Для военнослужащего дорога каждая минута…

Без связи нет управления, а без управления нет победы. Эта мысль проходит красной нитью через военную литературу. Именно благодаря телефонии и радиосвязи во времена Великой Отечественной войны Советскому Союзу удавалось оперативно реагировать, чётко и слаженно управлять и избегать ошибок. Зная об этом, в Вермахте считали телеграфные столбы одной из приоритетных целей для бомбардировки, а немецкие диверсанты активно работали над поиском и уничтожением полевых линий связи.





В мирное время в различного рода войсках обеспечение качественной связи является не менее важной задачей. За исправное функционирование системы связи в Сморгонской пограничной группе отвечают специально обученные люди. Один из них – Алексей Бычко. Два с половиной года назад он окончил военный факультет БГУИР и получил специальность инженера по телекоммуникациям. Первым местом службы стала Сморгонская пограничная группа. Сегодня он является здесь инженером отделения канала образования центра связи. На петлицах Алексея уже три звезды – он старший лейтенант.

Офицер рассказывает, что с детства его привлекали военное дело и информационные технологии. Когда пришло время поступать, выбрал сразу БГУИР. Именно здесь предоставлялась возможность освоить и военное дело, и телекоммуникации.

После окончания вуза прошло менее трех лет, но информационные технологии настолько быстро и динамично развиваются, что знания, полученные во время учёбы, уже неоднократно приходилось обновлять. Алексей работает в такой сфере, где прогресс ощущается почти ежедневно. Но для увлечённого инженера расширение и углубление знаний – это отличный способ самосовершенствования.

Алексей рассказывает, что, несмотря на эру мобильной связи, телефония и радиосвязь себя не изжили. На территории Сморгонской пограничной группы внутренняя связь активно используется для передачи служебной информации. Безусловно, что секретная информация таким способом не передаётся. Однако наличие собственной внутренней связи позволяет защитить все переговоры и обеспечить конфиденциальность данных.

Вместе с Алексеем в войсковой части 2044 служит и его младший брат Антон. По примеру брата он пришёл в органы пограничной службы. В момент нашего приезда в войсковую часть Антон был в карауле, и поэтому пообщаться и сфотографировать обоих военнослужащих не удалось. Немного времени нам смог уделить и Алексей. Служба есть служба. И для военнослужащего дорога каждая минута.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора