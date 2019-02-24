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Лукашенко присвоил новые генеральские звания

25.02.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко 25 февраля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Так, воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Ивану Богуславскому и Юрию Шаплавскому. Богуславский возглавляет главную военную инспекцию Вооруженных Сил, а Шаплавский в Минобороны руководит департаментом транспортного обеспечения.

Как сообщили в Администрации главы государства, замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорю Болотову присвоено звание генерал-майора внутренней службы, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Павел Игнатов стал генерал-майором юстиции.

Прокурору Витебской области Вадиму Сущинскому присвоен классный чин госсоветника юстиции третьего класса, начальнику Минской региональной таможни Александру Валиеву – звание госсоветника таможенной службы третьего ранга.

 
 
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Александр Лукашенко 25 февраля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Так, воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Ивану...
 
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