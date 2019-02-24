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Белорусские предприятия поставляли продукцию российской фирме-банкроту

25.02.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Прокуратура Дятловского района Гродненской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК в отношении россиянина, возглавлявшего коммерческую фирму из подмосковной Балашихи. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Несколько лет он закупал у белорусских молокозаводов молочную продукцию для продажи в России под своей торговой маркой, но летом 2018 года, получив очередную продукцию от белорусских партнеров, выплату не произвела. А через два месяца фирма объявила о банкротстве, сообщает Волковыск.by.

Несмотря на это белорусские предприятия продолжили отпускать продукцию без оплаты. Так, Дятловский сыродельный завод отпустил продукцию на более чем 10 млн российских рублей без оплаты и частично без страхования рисков, ОАО «Беллакт» — на более чем 1,7 млн российских рублей.

 
 
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Прокуратура Дятловского района Гродненской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК в отношении россиянина, возглавлявшего коммерческую фирму из...
 
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