Белорусские предприятия поставляли продукцию российской фирме-банкроту

Волковыск.by . Несколько лет он закупал у белорусских молокозаводов молочную продукцию для продажи в России под своей торговой маркой, но летом 2018 года, получив очередную продукцию от белорусских партнеров, выплату не произвела. А через два месяца фирма объявила о банкротстве, сообщает





Несмотря на это белорусские предприятия продолжили отпускать продукцию без оплаты. Так, Дятловский сыродельный завод отпустил продукцию на более чем 10 млн российских рублей без оплаты и частично без страхования рисков, ОАО «Беллакт» — на более чем 1,7 млн российских рублей.