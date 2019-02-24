Президент Туркменистана подарил своего коня цирку









С этого известия началось представление в Государственном цирке, которое продолжилось выступлением подаренной лошади.





Кстати, во время посещения Ахалтекинского конного комплекса 3 февраля, глава государства навестил одного из своих любимцев – ахалтекинца Рухубелента, который появился на свет в начале 2017 года – Года здоровья и воодушевленности. Поэтому Бердымухамедов дал жеребенку имя Рухубелент, что означает Воодушевленный.



