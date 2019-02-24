Бойкот или участие. Позор или предательство. Бойкот или участие.





Пока власть будет определяться с новым составом парламента, проверять на лояльность потенциальных счастливчиков, кандидатов на красно-зеленый значок и депутатскую зарплату, пока будет решать, как именно использовать накопленное в обществе беспокойство в связи с возможной потерей независимости для консолидации вокруг действующего президента, лучшие и самые отчаянные головы будут, забыв обо всем, бросаться друг в друга какешками обвинений в бойкоте или участии.





Какой-то очень могущественный маг с большими звездами на погонах придумал в 2000 году вот этот логический тупичок: зачем участвовать в выборах, если все "решается" во время досрочного голосования, когда ящики остаются беззащитными?





И - участвовать или не участвовать - все равно получишь ровно тот процент, который нарисуют тебе накануне хорошие дяди из высоких кабинетов. Или: зачем стране политики, когда 5 лет они ничего не делают, "ожидая выборов", а как приходят выборы - объявляют бойкот?









Участие или игнор? Бездействие и поражение или активное участие и поражение? Плана здесь нет ни у кого. Правильного ответа тоже нет, так как ни по одному из этих сценариев победа не предусмотрена.





Так, с одной стороны, все массовые выступления населения в 2006 и 2010 годах были по итогам "участия", благодаря тому, что нашлись наивные самоотверженные смельчаки, которые решили пойти до конца.





Но траблы здесь возникают уже с самим понятием "до конца", ведь если победить на выборах невозможно из-за специфики подсчета и отработанных 20 лет схем, так что может "площадь"? Возмутиться, покричать и пойти?





На сколько дней, говорите, был план в 2010 году? На три? А потом должно было что-то произойти, какое-то непридуманое чудо, как у тех носочных гномов из South Park?





Но не это главная проблема с участием. А та очевидность, что героев это участие не родило. Только жертв. И я здесь говорю не о своих субъективных симпатиях, так как я начал уважать поэта Владимира Некляева намного больше, когда тот стал не только поэтом, но и гражданином.





Но я не уверен, что это мое уважение распространилось на все общество. Что там: даже среди читателей "Нашей Нивы", появился изрядный процент, который начал писать в комментах о человеке, для которого то "участие" закончилось больницей и отсидкой, всякую грязь, упоминая "московские деньги", из которых, по мнению хейторов, финансировалось "Говори правду".









С другой стороны, вот есть бойкот. Ничего не делай. И ничего не изменится гарантировано.





Белорусская политика - сфера, приближаясь к которой, замечаешь, что здесь абсолютно не действуют законы физики. Даже не так: как правило, пациент осознает, что попал в заколдованный лес, уже после того, как включился и по нему проехались первые фуры обвинений в стыде или измене.





Законы физики здесь не действуют, потому что на очень значительное количество игроков - в секретном кабинете волшебника с большими звездами на погонах - есть своя кукла вуду. Поэтому многие здесь в ключевой момент начинают делать как раз то, чего хочет тот самый волшебник - не чувствуя, а может, и хорошо зная, что стаи марионетками.





Бойкот или участие? Если участие вдруг окажется эффектным - в рядах белых найдется пешка, которая назовет своего короля "рукой Москвы". Или агентом КГБ.





Если бойкот получится слишком ярким, в рядах черных всегда найдется кукла-вуду для двух-трех персонажей, которые вдруг сыграют E2-E4, испортив красоту (ведь бойкот имеет смысл только в том случае, если он повсеместный).





Бойкот или участие? Лучших "участников" урежут еще на этапе регистрации инициативных групп, когда они еще не являются предметом интереса для международных наблюдателей.





Бойкотчики будут обещать титаническую площадь с требованием новых выборов (кукловоды с большими звездами на погонах хорошо знают, что единственная угрожающая ситуация на «площади» - наличие альтернативного подсчета о том, что во второй тур вышел нежелательный персонаж; именно поэтому экзит-полы и наблюдение будут запрещены при молчаливом согласии тех, кто должен кричать).









И что в итоге?





Мне абсолютно не интересно, бойкот или участие. Мне абсолютно не интересно, сколько кандидатов на мандат выставит "оппозиция" по каждому из округов, сколько смельчаков выдвинется в президенты, так как единственное важное здесь - цифра наблюдателей и их способность охранять ящик ежедневно во время досрочного голосования.





Вместо того, чтобы спорить, в каком формате приближаться к очередной кампании всем, кто до сих пор [почему-то] верит в иное будущее для этой страны, Беларусь надо было освободить от колдовства.





Но как снять заговор без изменений в избирательное законодательство (которые, конечно же, "не успеют" внести до 1 декабря), знает разве что Карлос Кастанеда.