







В 2019 году это соотношение сохранится. Вместе с тем планируется нарастить объемы продаж и предложить авто «Белджи» таксистам. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.





Геннадий Свидерский также сообщил, что физические лица составили 65% покупателей автомобилей «Белджи», остальные купили юрлица (35%).





Предприятие уже произвело более 10 тыс. авто. С ростом объемов производства увеличился и коллектив завода – с 500 до нынешних 1,2 тыс. человек.





В прошлом году в Беларуси было продано 3,44 тыс. автомобилей, произведенных «БелДжи». Как сообщал Myfin.by, на 2019 год планируется продать около 7 тыс. автомобилей в Беларуси, и около 15-18 тыс. в России.





В 2018 году завод поставил на серийное производство 2 кроссовера и седан. Всего, по словам первого заминистра, у «Белджи» получилось 27 модификаций, которые предприятие предлагает на рынке. Вообще у завода есть возможности для выпуска 162 модификаций авто.





«13 февраля мы выпустили на рынок ожидаемую модификацию «Атласа» – 1,8 Turbo, и к ней потребители проявили повышенный интерес, есть хорошие отзывы», – сказал Геннадий Свидерский.





Замминистра сообщил, что предприятие уже договорилось продлить на 2019 год финансовую программу с БПС-Сбербанком. А с двумя остальными крупными белорусскими банками, которые поддерживали завод, переговоры о продлении программ еще идут.





Геннадий Свидерский также сказал, что в Беларуси может быть подготовлена специальная программа по стимулированию продаж отечественных авто не только обычным потребителям, но и водителям-профессионалам.





И перспективным в этом плане видится постепенный переход белорусского парка такси на авто «БелДжи». Для этого предполагается применить стимулирующие меры, предложить таксистам наиболее выгодные условия для покупки белорусских авто.





«Белджи» не будет пока выпускать электромобили





Первый заместитель министра, отвечая на вопрос о электромобилях, пояснил, что в ближайшее время «Белджи» не планирует производить электромобили.





Он добавил, что переговоры по вопросам производства электромобилей ведутся, но еще нет согласования с головной компанией Geely по подобным работам и пока что не следует ожидать их выпуска от «Белджи».





Возможно, Geely в перспективе, решит заняться электромобилями, если это будет выгодный бизнес, предположил замминистра. Он отметил, что здесь на первый план для покупателей выходят вопросы цены и наличия необходимой инфраструктуры для обслуживания этих авто.