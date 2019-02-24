В лонг-лист архитектурной премии Building of the Year вошло два белорусских проекта. Вот какие они

В лонг-лист премии « Здание года » (Building of the Year), которую проводит международный архитектурный портал ArchDaily, вошло два белорусских проекта. Оба они созданы минской студией Studio 11. Смотрите, как эти проекты выглядят.





В лонг-лист входит множество архитектурных работ из разных стран в разных категориях: от офисов и жилья, до церквей и крематориев. Участие в конкурсе принимают все проекты, опубликованные в издании за прошлый год. Для попадания в шорт-лист премии, проекты должны быть номинированы читателями. От России в этот список вошло 40 проектов, от Беларуси — всего два.

Первый — офис минской айтишной компании PandaDoc в бизнес-центре Kiroff Center на Кирова. Вот как он выглядит:

























Второй объект — офис минской айтишной компании Stark Games в бизнес-центре «Рам Глобал» на Клары Цеткин. Он выглядит вот так:





























В этом году награда присуждается в 10 раз. Победителей объявят 12 марта.