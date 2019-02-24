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В лонг-лист архитектурной премии Building of the Year вошло два белорусских проекта. Вот какие они
В лонг-лист премии «
В лонг-лист входит множество архитектурных работ из разных стран в разных категориях: от офисов и жилья, до церквей и крематориев. Участие в конкурсе принимают все проекты, опубликованные в издании за прошлый год. Для попадания в шорт-лист премии, проекты должны быть номинированы читателями.
Первый — офис минской айтишной компании PandaDoc в бизнес-центре Kiroff Center на Кирова. Вот как он выглядит:
Второй объект — офис минской айтишной компании Stark Games в бизнес-центре «Рам Глобал» на Клары Цеткин. Он выглядит вот так:
В этом году награда присуждается в 10 раз. Победителей объявят 12 марта.
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Премию проводит международный архитектурный портал ArchDaily.
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