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В лонг-лист архитектурной премии Building of the Year вошло два белорусских проекта. Вот какие они

25.02.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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В лонг-лист премии «Здание года» (Building of the Year), которую проводит международный архитектурный портал ArchDaily, вошло два белорусских проекта. Оба они созданы минской студией Studio 11. Смотрите, как эти проекты выглядят.


В лонг-лист входит множество архитектурных работ из разных стран в разных категориях: от офисов и жилья, до церквей и крематориев. Участие в конкурсе принимают все проекты, опубликованные в издании за прошлый год. Для попадания в шорт-лист премии, проекты должны быть номинированы читателями. От России в этот список вошло 40 проектов, от Беларуси — всего два.

Первый — офис минской айтишной компании PandaDoc в бизнес-центре Kiroff Center на Кирова. Вот как он выглядит:







Второй объект — офис минской айтишной компании Stark Games в бизнес-центре «Рам Глобал» на Клары Цеткин. Он выглядит вот так:








В этом году награда присуждается в 10 раз. Победителей объявят 12 марта.

 
 
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