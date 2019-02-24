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В Пинске выступит арт-группа «Беларусы»
25.02.2019 — Разное | Пинский Вестник
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Пинский городской центр культуры и творчества (ул. Первомайская, 140) приглашает 4 марта в 18.30 на концерт арт-группы «Беларусы».
Стоимость билетов: 10 рублей.
Заявки по тел.: +37529 521 39 54
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Пинский городской центр культуры и творчества (ул. Первомайская, 140) приглашает 4 марта в 18.30 на концерт арт-группы «Беларусы». Стоимость билетов: 10...
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