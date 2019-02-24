Будущее СМИ зависит от их конвергентности — Петришенко





Будущее СМИ зависит от их конвергентности, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы живем в условиях объективного процесса падения читательской аудитории традиционных бумажных СМИ. Акценты и предпочтения смещаются в интернет-среду. В этой связи необходимо продолжить развитие мультимедийной составляющей изданий. Задача Министерства информации — обеспечить постепенную трансформацию традиционных печатных изданий в конвергентные. Такой подход соответствует актуальной повестке дня», — сказал Игорь Петришенко.

По его словам, сегодня СМИ необходимо бороться за сохранение и рост читательской аудитории. «Печатные и электронные СМИ должны обеспечить профессиональный подход к созданию и распространению информационной продукции и в полной мере нести ответственность перед обществом за качество, полноту и достоверность представляемой информации. Поэтому важно, чтобы СМИ сегодня честно и ответственно служили своим читателям, зрителям, слушателям, сохраняли взвешенность оценок, всесторонне и объективно освещая действительность», — отметил вице-премьер.-0-

Работая по старинке, мы не сможем создавать новое информационное пространство — Карлюкевич «Согласно новому законодательству, с 1 декабря 2018 года можно регистрировать сетевые издания, но пока этим правом воспользовались лишь единичные ресурсы. А разве не этот шаг позволяет создавать среду нового характера или точнее занимать свое место в уже существующей среде», — отметил министр информации.

Роль местных СМИ в социально-экономическом развитии регионов обсудят на республиканском совещании «Сейчас по поручению Администрации Президента Министерство информации готовит республиканское совещание, на котором будет рассмотрена роль местных СМИ в социально-экономическом развитии регионов», — сказал министр информации Александр Карлюкевич.

«Мне кажется, что сегодня в творческом плане редакторы районных газет, их сотрудники могут более активно работать в социальных сетях. Творческий потенциал для этого есть», — сказал министр информации Александр Карлюкевич. Петришенко: местная газета — помощник и вдохновитель всех районных дел

Проблемы региональных СМИ нужно решать, а не только критиковать их, для чего необходимо наладить двустороннюю работу, которая должна идти от редакторов-профессионалов и от руководства, отметил заместитель премьер-министра Беларуси.

Набор студентов на факультет журналистики БГУ с каждым годом будет снижаться Сегодня на факультете журналистики БГУ обучаются 967 студентов.

«Для молодых специалистов важна поддержка на местах. Жилье — ключевой вопрос. Не окажете содействие, не будут работать в районных СМИ», — сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Петришенко: Мининформ должен по-новому подойти к реализации маркетинговых стратегий «Экономика сегодня есть везде, и в этой отрасли она так же важна, как и в любой другой. Популяризация у зрителя и читателя должна порождать монетизацию СМИ и книгоиздания», — подчеркнул заместитель премьер-министра. https://www.belta.by/