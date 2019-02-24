На рынке труда Гродненщины высокий спрос на рабочие специальности

На 1 февраля 2019 года в Гродненской области самый низкий уровень безработицы к численности экономически активного населения: в Щучинском, Берестовицком, Гродненском районах — 0,2 процента. Самый высокий показатель в Гродно, Новогрудском и Сморгонском районах — процента. На одного зарегистрированного безработного условно приходится шесть свободных рабочих мест.
Согласно данным комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома, в январе 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 2034 человека. Из них почти 1700 — зарегистрированные безработные. Помогли найти работу 1347, в том числе 1119 безработным (из которых 163 не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда).
— Уровень трудоустройства безработных в 2018 году составил 70,2 процента. В позапрошлом году эта цифра была 64,7. Уровень безработицы по области снизился и составил 0,4 процента от численности рабочей силы.
Самые востребованные профессии на рынке труда Гродненской области — врачи, средний медперсонал, строители, водители, газосварщики. В городах остро нуждаются в продавцах, работниках сферы общепита, поварах. Что касается сельской местности, здесь будут рады трактористам, главным специалистам — агрономам, ветврачам, а также зоотехникам. При необходимости помогут с переездом. К примеру, в прошлом году (в основном в пределах области) при содействии служб занятости на новое место жилья и работы переехала 21 семья. А тем, кто захочет трудиться самостоятельно, окажут поддержку. Так, в прошлом году субсидии на открытие собственного дела получили 213 человек.
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