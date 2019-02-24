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На рынке труда Гродненщины высокий спрос на рабочие специальности

25.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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На 1 февраля 2019 года в Гродненской области самый низкий уровень безработицы к численности экономически активного населения: в Щучинском, Берестовицком, Гродненском районах — 0,2 процента. Самый высокий показатель в Гродно, Новогрудском и Сморгонском районах — процента. На одного зарегистрированного безработного условно приходится шесть свободных рабочих мест.
 
На рынке труда Гродненщины высокий спрос на рабочие специальности
 
Согласно данным комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома, в январе 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 2034 человека. Из них почти 1700 — зарегистрированные безработные. Помогли найти работу 1347, в том числе 1119 безработным (из которых 163 не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда).
 
На начало февраля на учете по безработице состояло 2083 человека. Это на 37 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Организациями в службу занятости были заявлены сведения о наличии 11 554 рабочих мест. Причем 61,5 процента — рабочие специальности. Как рассказал начальник управления службы занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Александр Соболь, в прошлом году было оказано содействие в трудоустройстве 23,3 тысячи человек. Из них 15 тысяч — безработные. В том числе около двух тысяч тех, кто относится к категории неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда:
 
— Уровень трудоустройства безработных в 2018 году составил 70,2 процента. В позапрошлом году эта цифра была 64,7. Уровень безработицы по области снизился и составил 0,4 процента от численности рабочей силы.
 
Самые востребованные профессии на рынке труда Гродненской области — врачи, средний медперсонал, строители, водители, газосварщики. В городах остро нуждаются в продавцах, работниках сферы общепита, поварах. Что касается сельской местности, здесь будут рады трактористам, главным специалистам — агрономам, ветврачам, а также зоотехникам. При необходимости помогут с переездом. К примеру, в прошлом году (в основном в пределах области) при содействии служб занятости на новое место жилья и работы переехала 21 семья. А тем, кто захочет трудиться самостоятельно, окажут поддержку. Так, в прошлом году субсидии на открытие собственного дела получили 213 человек.
 
 
СБ
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На 1 февраля 2019 года в Гродненской области самый низкий уровень безработицы к численности экономически активного населения: в Щучинском, Берестовицком,...
 
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