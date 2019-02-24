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Женщины-офицеры на страже Отечества

25.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Женщины-офицеры на страже Отечества

По инициативе Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» 22 февраля 2019 года, в преддверии празднования Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, состоялась акция «Женщины – офицеры на страже Отечества!». В этот день лидер женской организации Вороновщины Елена Ястремская направилась в военный комиссариат Вороновского района. Цветы, подарки и поздравления в присутствии всего личного состава военкомата были адресованы красивой женщине, заботливой жене и матери, начальнику группы призыва на военную службу военного комиссариата Вороновского района капитану Светлане Леонидовне Мацкевич.

Елена Марьяновна поздравила всех сотрудников военкомата с праздником, и выразила сердечную благодарность военному комиссару Вороновского района Александру Гайжевскому за тесное сотрудничество с районной организацией ОО «БСЖ» и активное участие в реализации инициатив и акций, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодого поколения.

 
 
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По инициативе Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» 22 февраля 2019 года, в преддверии празднования Дня защитников...
 
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