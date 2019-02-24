По инициативе Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» 22 февраля 2019 года, в преддверии празднования Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, состоялась акция «Женщины – офицеры на страже Отечества!». В этот день лидер женской организации Вороновщины Елена Ястремская направилась в военный комиссариат Вороновского района. Цветы, подарки и поздравления в присутствии всего личного состава военкомата были адресованы красивой женщине, заботливой жене и матери, начальнику группы призыва на военную службу военного комиссариата Вороновского района капитану Светлане Леонидовне Мацкевич.

Елена Марьяновна поздравила всех сотрудников военкомата с праздником, и выразила сердечную благодарность военному комиссару Вороновского района Александру Гайжевскому за тесное сотрудничество с районной организацией ОО «БСЖ» и активное участие в реализации инициатив и акций, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодого поколения.