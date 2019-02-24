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Случчанин занял второе место на международном турнире по самбо
25.02.2019 — Разное | Слуцк Город
22-23 февраля в столичном Дворце спорта проходил международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь и Открытый чемпионат Республики Беларусь по боевому самбо.
Главный тренер слуцкого клуба единоборств «Феникс» Алексей Крепец достойно боролся на всех этапах и вышел в финал соревнований, где уступил сопернику из России - Степану Кобенову.
— В финале я допустил ошибку, русский поймал на этом, и в итоге одержал чистую победу. В общем, я сам косякнул, — подытожил Алексей.
Воспитанник слуцкого «Феникса» Никита Слабко, к сожалению, уступил сопернику из Германии, и в этот раз не смог подняться на пьедестал.
Занятия в слуцком филиале клуба единоборств проходят на базе средней школы №11.
Slutsk-Gorod.by
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23 февраля в столичном Дворце спорта проходил международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь и Открытый чемпионат Республики Беларусь по...
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