Случчанин занял второе место на международном турнире по самбо





22-23 февраля в столичном Дворце спорта проходил международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь и Открытый чемпионат Республики Беларусь по боевому самбо.

Главный тренер слуцкого клуба единоборств «Феникс» Алексей Крепец достойно боролся на всех этапах и вышел в финал соревнований, где уступил сопернику из России - Степану Кобенову.

— В финале я допустил ошибку, русский поймал на этом, и в итоге одержал чистую победу. В общем, я сам косякнул, — подытожил Алексей.





Воспитанник слуцкого «Феникса» Никита Слабко, к сожалению, уступил сопернику из Германии, и в этот раз не смог подняться на пьедестал.

Занятия в слуцком филиале клуба единоборств проходят на базе средней школы №11.

Slutsk-Gorod.by