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Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг ООО «СавбелтСтройИнвест»

25.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности ООО «СавбелтСтройИнвест» на строительном объекте по капитальному ремонту жилого дома №10а в микрорайоне Колос г.Быхова.

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг ООО «СавбелтСтройИнвест»

Проведенный мониторинг строительной площадки выявил ряд не соответствий требованиям пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Так, на указанном объекте отсутствовало необходимое количество первичных средств пожаротушения. В местах производства работ не было предупреждающих знаков пожарной безопасности. На объекте отсутствовали стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также схемы с нанесенными на них строящимися и временными зданиями, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения.

По результатам проведенного мониторинга исполняющему обязаности директора ООО «СавбелтСтройИнвест» Степаненко А.Я. вручены рекомендации.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной...
 
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