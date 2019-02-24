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Беларусь передала Сербии четыре истребителя МиГ-29
Партию из четырех истребителей МиГ-29 Беларусь в рамках военно-технической помощи передала Сербии,
В Беларуси накоплен большой опыт модернизации этих самолетов. Отечественная версия называется МиГ-29БМ. Такой истребитель способен применять ракеты средней дальности РВВ-АЕ или Р-27ЭР и Р-27ЭТ, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, истребители могут оснащаться отечественной системой РЭБ «Сателлит».
МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.
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МиГ-29 - легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели.
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