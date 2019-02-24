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Беларусь передала Сербии четыре истребителя МиГ-29

25.02.2019 16:25 — Разное | Tut.by  
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Партию из четырех истребителей МиГ-29 Беларусь в рамках военно-технической помощи передала Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны. Перед тем, как МиГ-29 пополнят состав ВВС Сербии, они пройдут ремонт и модернизацию на белорусском предприятии ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».


Фото: Минобороны Беларуси

В Беларуси накоплен большой опыт модернизации этих самолетов. Отечественная версия называется МиГ-29БМ. Такой истребитель способен применять ракеты средней дальности РВВ-АЕ или Р-27ЭР и Р-27ЭТ, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, истребители могут оснащаться отечественной системой РЭБ «Сателлит».

МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.

 
 
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МиГ-29 - легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели.
 
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