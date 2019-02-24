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Помните белоруску из комедии «Я худею»? Она обручилась (нет, не в Минске) в Абу-Даби

25.02.2019 16:19 — Разное | Tut.by  
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Актриса с белорусскими корями Александра Бортич вчера обручилась c создателем школы ораторского искусства Евгением Савельевым. Это произошло в Абу-Даби. Об их романе стало известно в конце прошлого года, чаще всего СМИ пишут о том, что Евгений — сын руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области России Валерия Савельева.

Полный график кинопремьер Минска

«Придумывать подпись не обязательно», — коротко описала фотографию с кольцом на безымянном пальце Александра. Евгений запостил в своем аккаунте аналогичный снимок. Пара не уточняет, состоялась ли официальная церемония.

Напомним, в конце июня 2018 года 23-летняя актриса Александра Бортич развелась с рэпером Меззой. О браке с Меззой стало известно только после новостей о разводе. Актриса активно ведет соцсети, но не делилась подробностями жизни с Вячеславом Воронцовым. Позже она назвала этот брак ошибкой.

Александра Бортич является одной из самой перспективных актрис современного российского кино. Она снялась во многих сериалах («Полицейский с Рублевки», «Обычная женщина», «Филфак») и фильмах («Духless», «Викинг», «Я худею», «Проводник»). В этом году с Бортич должно выйти минимум три новые картины — «Холоп», «Миллиард» и «Любовницы».

Фильм «Любовницы» в кино с 28 февраля. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Об их романе стало известно в конце прошлого года, чаще всего СМИ пишут о том, что Евгений - сын руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена Палаты...
 
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