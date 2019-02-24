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Помните белоруску из комедии «Я худею»? Она обручилась (нет, не в Минске) в Абу-Даби
Актриса с белорусскими корями Александра Бортич вчера обручилась c создателем школы ораторского искусства Евгением Савельевым. Это произошло в Абу-Даби. Об их романе
«Придумывать подпись не обязательно», — коротко описала фотографию с кольцом на безымянном пальце Александра. Евгений запостил в своем аккаунте аналогичный снимок. Пара не уточняет, состоялась ли официальная церемония.
Напомним, в конце июня 2018 года 23-летняя актриса Александра Бортич
Александра Бортич является одной из самой перспективных актрис современного российского кино. Она снялась во многих сериалах («Полицейский с Рублевки», «Обычная женщина», «Филфак») и фильмах («Духless», «Викинг», «Я худею», «Проводник»). В этом году с Бортич должно выйти минимум три новые картины —
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Об их романе стало известно в конце прошлого года, чаще всего СМИ пишут о том, что Евгений - сын руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена Палаты...
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