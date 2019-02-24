Помните белоруску из комедии «Я худею»? Она обручилась (нет, не в Минске) в Абу-Даби

Актриса с белорусскими корями Александра Бортич вчера обручилась c создателем школы ораторского искусства Евгением Савельевым. Это произошло в Абу-Даби. Об их романе стало известно в конце прошлого года, чаще всего СМИ пишут о том, что Евгений — сын руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области России Валерия Савельева.

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«Придумывать подпись не обязательно», — коротко описала фотографию с кольцом на безымянном пальце Александра. Евгений запостил в своем аккаунте аналогичный снимок. Пара не уточняет, состоялась ли официальная церемония.

Напомним, в конце июня 2018 года 23-летняя актриса Александра Бортич развелась с рэпером Меззой. О браке с Меззой стало известно только после новостей о разводе. Актриса активно ведет соцсети, но не делилась подробностями жизни с Вячеславом Воронцовым. Позже она назвала этот брак ошибкой.

Александра Бортич является одной из самой перспективных актрис современного российского кино. Она снялась во многих сериалах («Полицейский с Рублевки», «Обычная женщина», «Филфак») и фильмах («Духless», «Викинг», «Я худею», «Проводник»). В этом году с Бортич должно выйти минимум три новые картины — «Холоп» , «Миллиард» и «Любовницы» .

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