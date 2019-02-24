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С безопасностью ко всем (Дзержинский район)

25.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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15 февраля состоялась встреча первого заместителя начальника Дзержинского РОЧС Вадима Викторовича Пармона с жителями д. Петковичи Дзержинского сельского Совета.

С целью предупреждения пожаров по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилье и гибели людей от них, а также повышения культуры безопасности жизнедеятельности, на территории Дзержинского района в рамках месячника пожарной безопасности продолжаются ежедневные встречи в трудовых коллективах и на сельских сходах.

Так, 15 февраля состоялась встреча первого заместителя начальника Дзержинского РОЧС Вадима Викторовича Пармона с жителями д. Петковичи Дзержинского сельского Совета.

Вадим Викторович провел профилактическую беседу с жителями. Он рассказал о пожарах, произошедших на территории республики, области и района в этом году. Спасатель обратил внимание присутствующих на причины пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилых домах и квартирах, которые возникают в связи с несоблюдением элементарных правил пожарной безопасности. Особое внимание Вадим Викторович уделил проблеме гибели детей, оставленных без присмотра взрослых, и пожаров, произошедших по причине детской шалости с огнём.

Для того, чтобы каждый гражданин был в курсе неблагоприятных прогнозов погоды и имел под рукой информацию о том, как действовать в любой нештатной ситуации, присутствующим предложили установить на свои мобильные телефоны приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».




 
 
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15 февраля состоялась встреча первого заместителя начальника Дзержинского РОЧС Вадима Викторовича Пармона с жителями д. Петковичи Дзержинского...
 
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