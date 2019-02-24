Каждый день изучая оперативную обстановку в районе, количество пожаров и погибших людей на них растет, и зачастую погибшими людьми являются люди пожилого возраста. К сожалению, эта категория людей больше всех подвержена риску. С целью предупредить возникновение пожаров и гибель людей от них, начальник Хотимского РОЧС Вадим Войтиков провел мини-сходы в сельских населенных пунктах д.Бруевка и д.Марковка.

В деревнях практически в каждом доме отопление осуществляется от печей, однако не все печи выполнены в соответствии с требованиями установленных норм и правил. В большинстве случаев дымоходы печей выполнены асбестоцементными трубами, что крайне недопустимо при эксплуатации печного отопления, а также увеличивает риск возникновения пожара в разы. Об этом и информировал население Вадим Васильевич, рассказывая требования, предъявляемые к печам, и подтверждая это примерами пожаров, произошедшими на территории Хотимского района по причине неправильного устройства отопительных печей. Так же проинформировал о требованиях, предъявляемых к устройству и эксплуатации электрооборудования. Отдельно остановился на курении в местах нахождения горючих веществ и материалов, и призвал граждан отказаться от курения в таких местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Сельчане обеспокоены этими вопросами, ведь кому хочется лишиться крыши над головой, нажитого имущества, а то и своей жизни, поэтому серьезно подходят к подготовке отопительного сезона: чистят дымоходы от сажи, штукатурят и красят, ведь раз это обезопасит – значит, делать надо. Закончилась беседа раздачей памяток, в которых кратко изложены основные правила пожарной безопасности, соблюдая которые сохранность имущества и жизни гарантирована.

А.М.Кулешова, инспектор ИНиП Хотимского РОЧС