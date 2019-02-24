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Заседание комиссии

25.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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На минувшей неделе в Хотимском РИК состоялось заседание комиссии по выработке мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров, на которой присутствовал председатель комиссии Николай Хучев, руководители и члены смотровых комиссий.

Цель заседания – обучение работников, проводящих обследования жилых домовладений, вопросам, на которые необходимо обращать внимание при проведении профилактической работы в жилищном фонде. Учитывая обстановку, сложившуюся в районе, и причины возникновения пожаров, представитель Хотимского РОЧС Андрей Луцаев, первый заместитель начальника отдела, довел до присутствующих те требования законодательства о пожарной безопасности, которые должны соблюдать граждане при устройстве и эксплуатации печного отопления и электрооборудования, о недопущении неосторожного обращения с огнем, курения в месте нахождения горючих веществ и материалов, оставления детей без присмотра. Обращать внимание граждан на эти ключевые моменты при обследовании домовладений призвал так же Николай Адамович. Кроме того, присутствующие члены комиссии задавали ряд вопросов, касающиеся и организационных моментов работы и непосредственно вопросов, подлежащих выяснению при проведении профилактической работы. Андрей Михайлович дал ответы на возникающие вопросы, разъяснил некоторые организационные моменты.

Напомним, что в Хотимском районе за текущий период 2019 года произошло 4 пожара, 2 из которых –  по причине нарушения устройства и эксплуатации печного отопления, 2 – при неосторожном обращении с огнем. За аналогичный период 2018 года – 1 пожар по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

А.М.Кулешова, инспектор ИНиП Хотимского РОЧС 

 

 
 
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На минувшей неделе в Хотимском РИК состоялось заседание комиссии по выработке мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров, на которой...
 
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