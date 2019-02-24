В Республике проходит Единый День Безопасности, в рамках которого по всей стране проходят различные мероприятия профилактического и предупредительного характера: учения на объектах различной степени опасности, беседы в трудовых коллективах, отработки планов эвакуации, занятия с детьми и многое другое.

Провести День Безопасности среди учащихся учреждений образования отправилась инспектор ИНиП Хотимского РОЧС Анна Кулешова. Занятие проходило в кабинете ОБЖ, куда пришли учащиеся 7-го класса Средней школы №1 г.п. Хотимска. Но занятие запланировано не простое – ребята будут проходить интересный и обучающий квест «Безопасный сосед»! Квест– это в первую очередь задачи и испытания, которые необходимо преодолеть, чтобы найти путь к чему-то важному. А значит, урок будет полон испытаний, загадок, и, конечно же, решений!

Перед тем, как начать игру, Анна Михайловна побеседовала в форме диалога с учащимися, выясняя, какими же умениями они обладают и готовы ли проявить себя и свои знания в игре. Начали с самого простого: как правильно звонить в пожарную службу, что такое «АПИ», огнетушитель, как поступить в случае возникновения беды. От слов – к делу! И вот уже создана первая опасность – задымление розетки, горение электроприборов, масла в сковородке, постельных принадлежностей, спасение из горящей комнаты дома, из учебного класса. Ребята поначалу стеснялись показывать свои действия, но пройдя несколько испытаний, вошли во вкус и наперебой предлагали различные чрезвычайные ситуации. Самыми интересными были: мама 4-х деток находится в задымленной кухне, а детки ее спасают; маму с заряжающимся телефоном в наполненной водой ванной ударило током; спасение на воде летом и зимой; горящая возле камина елка! Казалось, дети безграничны в своей фантазии. Допуская ошибки, они вновь возвращались и отрабатывали свои действия, доводя их до точного и правильного выполнения.

В результате квеста ребята научились пользоваться огнетушителем, спасать себя и своих близких в случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуироваться в случае пожара в доме или школе. Школьники постоянно задавали вопросы, каждая мелочь была им интересна и важна, а самое главное – они приобрели необходимые полезные навыки, умения, и теперь никакая беда им не страшна!

А.М.Кулешова, инспектор ИНиП Хотимского РОЧС