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Porsche научит автомобили самостоятельно приезжать на станции технического обслуживания

25.02.2019 16:37 — Разное | Tut.by  
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Направить автомобиль со стоянки на подъемник сервиса при помощи планшета — к середине 2019 года компания Porsche намерена представить инновационную систему автономного управления, которая упростит работу для сотрудников станций технического обслуживания.


Новый проект реализуется инженерами Porsche совместно со стартапом Kopernikus Automotive из Берлина, который специализируется на технологиях автономного движения. Главная цель — научить автомобили самостоятельно передвигаться со своего места на стоянке к подъемнику сервисной станции и обратно. Сотрудникам сервиса будет достаточно планшета, при помощи которого они смогут несколькими движениями выбрать свободный подъемник и необходимый автомобиль, и затем просто активировать его «доставку».


Первым делом Porsche вместе со своим партнером проведут полноценные виртуальные испытания. Уже разработана виртуальная копия сервисной станции и окружающей территории для обучения системы искусственного интеллекта. Для отработки всех возможных сценариев виртуальные автомобили должны проехать более миллиона километров. Затем начнутся испытания в реальных условиях. Предполагается, что искусственный интеллект будет управлять автомобилем, самостоятельно идентифицируя препятствия на пути и оптимальный маршрут движения. На первых этапах «полевых» испытаний скорость автомобиля будет ограничена на уровне 7 км/ч, а весь процесс будет контролировать человек, находящийся за рулем.

 
 
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Направить автомобиль со стоянки на подъемник сервиса при помощи планшета - к середине 2019 года компания Porsche намерена представить инновационную систему...
 
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