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Минское «Динамо» может сыграть против сборной экстралиги двумя пятерками

25.02.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» может сыграть в серии против сборной белорусской экстралиги под управлением Михаила Захарова всего двумя пятерками, отмечает пресс-служба «зубров» в репортаже с тренировки.


Фото: hockey.by

— В то время как федерация рапортует о наличии у команды Михаила Захарова четырех полных пятерок и даже резервного защитника, а также двух легионеров, состав «зубров» более чем куцый.

В сегодняшней тренировке принимали участие 13 игроков: вратари — Карнаухов, Хмыз; защитники — Евенко, Бокун, Знахаренко, Блум; нападающие — Терещенко, Хауден, Ковыршин, Волков, Парфеевец, Китаров, Литвинов.

Напомним, что травмированы Готовец, Осипов, Павлович, Бут, Буйницкий, Андрей Костицын и Степанов. Проблемы со здоровьем у Пулккинена, Дроздова, Уиркоша, Когалева, Хенкеля, Лисовца и Сергея Костицына.

Однако наша команда не унывает. Со сборной клубов экстралиги динамовцы намерены соперничать своими силами и, если придется, готовы дать сопернику бой двумя пятерками. Вопреки сообщениям официального сайта ФХБ, ни Сергея Шелега из «Шахтера», ни Андрея Белевича из «Динамо-Молодечно» в ростере динамовской дружины не будет.

Занятие получилось непродолжительным, но интенсивным. С шутками, улыбками и хорошим настроением. В отпуск «Динамо» собирается уйти на победной ноте, — говорится в сообщении пресс-службы «зубров».

В официальной заявке, поданной сборной клубов экстралиги для участия в серии матчей против минского «Динамо», в разделе «тренерский штаб» присутствуют только наставники «Юности». Главным тренером значится Михаил Захаров, его помощниками — Алексей Калюжный, Алексей Баранов и Дмитрий Карпиков.

Также стало известно о составе судейской бригады своеобразного белорусского дерби. Для его обслуживания приглашены российские арбитры КХЛ: рефери Андрей Рогачев и Владимир Букин, их ассистенты Ярослав Париков и Иван Сазонов (все — Москва).

Первый матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 26 февраля на льду «Минск-Арены», второй — 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены». Начало поединков — в 19.30. Вход для зрителей на игры свободный.

Как ранее отмечал главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Андрей Сидоренко, «результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану [на ЧМ в дивизионе IA] и, возможно, на будущий сезон „Динамо“».

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» может сыграть в серии против сборной белорусской экстралиги под управлением Михаила Захарова всего двумя пятерками.
 
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