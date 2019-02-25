На железной дороге — порядок и ответственность

25—26 февраля 2019 с целью профилактики правонарушений и преступлений, разъяснения правил поведения и мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта проводятся профилактические мероприятия.

Хочется еще раз предупредить о соблюдении мер личной и имущественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта и поездах, также дать несколько советов при пользовании железнодорожным транспортом:

— переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах;

— перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда;

— находясь в поездах, укладывайте сумки и другие вещи под сидения или специально отведенные для багажа места;

— не оставляйте ценности и документы без присмотра в верхней одежде;

— не берите с собой в дорогу большую сумму денег;

— закрывайте двери купе на замок или секретку;

— не оставляйте свои вещи малознакомым людям;

— о всех случившихся неприятностях или привлекших ваше внимание противоправных действиях, всегда своевременно и безотлагательно сообщайте поездной бригаде или сотрудникам милиции.

При нахождении на объектах транспорта, следовании в поездах всегда помните, что категорически запрещается:

— ходить по железнодорожным путям;

— переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

— переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

— переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации;

— на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;

— проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-и метров от крайнего рельса.

За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность по ч.5 ст. 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте) в виде наложения штрафа в размере от двух десятых до двух базовых величин.

Нарушение правил проезда железнодорожного переезда согласно ст. 18.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

Телефоны, по которым можно сообщить информацию в Шарковщинский РОВД об обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета: 102, 4-12-02, 4-12-79, 4-26-60, (8-029) 297-88-68 (МТС), (8-029) 327-33-02 (Вел).

А. РОМАНОВСКИЙ,

первый заместитель начальника Шарковщинского РОВД.

В. ЛАБУТЬ,

начальник железнодорожной станции «Шарковщизна».