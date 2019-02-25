Безопасная эксплуатация бытовых котлов, работающих на твердом виде топлива

Основной причиной разрывов бытовых котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в котле.

Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

С целью предотвращения разрывов бытовы котлов необходимо:

— убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

— удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

— провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

— до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет;

— если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время, контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру;

— если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива. В этом случае система отопления не отогрета;

— работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы рекомендуется выполнять только силами специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы работники, выполняющие работы по монтажу и наладке котлов, проводили обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

Запрещается:

— использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

— эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;

— проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

— хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.

В 2018 году произошло 7 разрывов бытовых котлов, работающих на твердом виде топлива.

Годы Количество ЧП по областям: Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская г. Минск 2018 1 – – 1 3 2 – 2017 1 – 1 2 2 1 – 2016 1 2 5 – 3 1 – 2015 – – 1 1 3 1 – 2014 2 – 1 – 4 4 – 2013 – 1 – 1 1 1 – 2012 – 1 – 1 2 2 – 2011 – – – – – – – 2010 3 1 3 – 4 4 – 2009 1 1 3 2 8 – – ИТОГО: 9 6 14 8 30 16 –

Справочно:

18.01.2018 произошел разрыв котла в котельной кирпичного здания в д. Новый Свержень (Столбцовский район Минской области). В результате разрыва получил проникающее ранение брюшной полости осколками оконного стекла гражданин 1968 г.р. (арендатор части здания).

28.02.2018 в жилом доме в д. Малая Ухолода (Борисовский район Минской области) произошел разрыв котла. Сын хозяйки дома (1969 г.р.) госпитализирован с ожогами 1-3 степени (45% тела).

22.10.2018 произошел разрыв отопительного котла варочно-отопительной печи на твердом топливе в помещении жилого дома в г. Могилеве по пер. 3-му Южному. В результате разрыва повреждены котел и кирпичная печь. Пострадавших нет. Причина разрыва –отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

02.11.2018 в котельной здания молочно-товарной фермы ОАО «Светлый путь Агро» в д. Каменка (Чаусский район Могилевской области) произошел разрыв котла. В результате разрыва погиб гражданин 1961 г.р., сторож-кочегар данного предприятия, повреждены котел, 8 кв. метров стены из сэндвич-панелей и оконный блок.

03.11.2018 в жилом доме в д. Сёмково (Минский район Минской области) произошел разрыв котла. В результате разрыва получила ожоги паром 1-3 степени (46% тела) хозяйка дома (1951 г.р.).

18.11.2018 произошел разрыв котла в помещении дачного дома на территории садового товарищества «Строитель» возле д. Малые Косичи Брестского района. В результате разрыва получил травмы различной степени тяжести хозяин дома (1973 г.р.). Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

28.11.2018 в блочном здании котельной, пристроенном к зданию МТФ КСУП «Михалишки» в д. Маркуны (Островецкий район Гродненской области) произошел разрыв котла. В результате разрыва котла повреждены 65 кв. метров стен и 87 кв. метров кровли котельной. Пострадавших нет.