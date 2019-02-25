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Безопасная эксплуатация бытовых котлов, работающих на твердом виде топлива
25.02.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Основной причиной разрывов бытовых котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в котле.
Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.
В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.
С целью предотвращения разрывов бытовы котлов необходимо:
— убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;
— удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;
— провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;
— до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет;
— если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время, контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру;
— если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива. В этом случае система отопления не отогрета;
— работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы рекомендуется выполнять только силами специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы работники, выполняющие работы по монтажу и наладке котлов, проводили обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.
Запрещается:
— использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;
— эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;
— проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;
— хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.
В 2018 году произошло 7 разрывов бытовых котлов, работающих на твердом виде топлива.
Справочно:
18.01.2018 произошел разрыв котла в котельной кирпичного здания в д. Новый Свержень (Столбцовский район Минской области). В результате разрыва получил проникающее ранение брюшной полости осколками оконного стекла гражданин 1968 г.р. (арендатор части здания).
28.02.2018 в жилом доме в д. Малая Ухолода (Борисовский район Минской области) произошел разрыв котла. Сын хозяйки дома (1969 г.р.) госпитализирован с ожогами 1-3 степени (45% тела).
22.10.2018 произошел разрыв отопительного котла варочно-отопительной печи на твердом топливе в помещении жилого дома в г. Могилеве по пер. 3-му Южному. В результате разрыва повреждены котел и кирпичная печь. Пострадавших нет. Причина разрыва –отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.
02.11.2018 в котельной здания молочно-товарной фермы ОАО «Светлый путь Агро» в д. Каменка (Чаусский район Могилевской области) произошел разрыв котла. В результате разрыва погиб гражданин 1961 г.р., сторож-кочегар данного предприятия, повреждены котел, 8 кв. метров стены из сэндвич-панелей и оконный блок.
03.11.2018 в жилом доме в д. Сёмково (Минский район Минской области) произошел разрыв котла. В результате разрыва получила ожоги паром 1-3 степени (46% тела) хозяйка дома (1951 г.р.).
18.11.2018 произошел разрыв котла в помещении дачного дома на территории садового товарищества «Строитель» возле д. Малые Косичи Брестского района. В результате разрыва получил травмы различной степени тяжести хозяин дома (1973 г.р.). Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
28.11.2018 в блочном здании котельной, пристроенном к зданию МТФ КСУП «Михалишки» в д. Маркуны (Островецкий район Гродненской области) произошел разрыв котла. В результате разрыва котла повреждены 65 кв. метров стен и 87 кв. метров кровли котельной. Пострадавших нет.
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