Наивность — путь к величию. Может ли некомпетентность стать активом в бизнесе





Сооснователь Copyblogger Соня Симоне рассказывает, почему быть наивным очень важно для успеха в бизнесе.

Когда я работала в корпоративном мире, меня называли наивной, по крайней мере, раз в неделю.

Я относилась к сотрудникам как к взрослым, а не как к непослушным детям. Наивная.

Я пыталась упростить изощренный юридический язык, который мы использовали в общении с клиентами. Наивная.

Я даже позволяла себе время от времени говорить правду на собраниях, что давало нам шанс решить проблемы, угрожавщие бизнесу. Наивная.

Ц-ц-ц… Такая умница, но явно не подходит для бизнеса.

Так что я решила отправиться в самостоятельное плавание.

В самый разгар международного финансового кризиса я «рискнула» остаться без гарантированного дохода. Теперь мое финансовое положение зависело только от собственных усилий, а не от мудрости высокопоставленных руководителей и престижного совета директоров.

(На самом деле риском было бы, если меня бросили в тюрьму за многочисленные убийства. По сравнению с этим самозанятость выглядела вполне безопасно.)

Пока все идет весьма неплохо. Но похоже, каждый год открывает новые возможности для работы над более важными вещами. И время от времени полезно пересматривать наивные идеи из корпоративной жизни.

Потому что я до сих пор считаю, что наивность — это один из лучших способов сделать компанию великой, — какой бы большой или маленькой эта компания ни была.

Все это придумано

Я впервые прочитала необычную книгу Бена и Роз Цандер «Искусство возможности» примерно в то время, когда запускала свой первый бизнес. С тех пор я перечитывала ее много раз, и всегда выношу для себя что-то новое.

Книга начинается с умопомрачительной главы: «Все это придумано».

«Каждая проблема, каждая дилемма, каждый тупик, с которым мы сталкиваемся в жизни, кажутся неразрешимыми лишь внутри определенных рамок или же с определенной точки зрения. Но стоит расширить границы или создать новые рамки вокруг данной ситуации, как благодаря появлению новых возможностей трудности исчезают».

Зандеры на этом не останавливаются:

«В любом случае, все это придумано, поэтому мы могли бы также придумать историю или концептуальную основу, которая улучшает качество нашей жизни и жизни тех, кто нас окружает».

Сейчас самое время пройтись по своему бизнесу, как Алиса в Стране Чудес, осознавая, что «правильный, разумный» способ сделать что-то — это не что иное, как колода карт.

Не игнорируйте факты, особенно отвратительные. Но осознайте, что это ваша игра, и вы можете сами написать правила.

Нет ничего важнее людей

Нам часто говорят, что нужно работать не в бизнесе, а на бизнес. Создавать процессы и системы. Чтобы бизнес не зависел ни от одного человека, включая нас самих. Чтобы не полагаться слишком на талантливых, увлеченных сотрудников, которых Сет Годин называет «столпами».

Нам говорят, что человеческие ресурсы можно использовать, как тушь для ресниц, — пока есть хороший денежный поток. Но это роскошь. В сложные времена вся эта житейская ерунда должна уйти. А тем, кто недоволен, повезло, что у них вообще есть работа.

Тони Шей в книге «Доставляя счастье» рассказывает о том, как эта установка могла лишить его контроля над Zappos.

Шей столкнулся с советом директоров, который хотел побыстрее получить деньги. Совет с трудом скрывал раздражение из-за «маленьких социальных экспериментов» Шея — то есть его революционной культуры автономии сотрудников.

Казалось, его судьба предрешена. Если Шей не будет осторожен, совет директоров заменит его на посту генерального директора и назначит кого-то, кто будет поддерживать более традиционную систему дисциплины. Они хотели, чтобы компания росла и готовилась к быстрой продаже. Наводящий смуту подход Шея не соответствовал этому плану.

Шей был достаточно сообразителен, чтобы найти подход к совету, и привлечь инвестора, который понял, что его «маленькие эксперименты» превратили довольно скучную идею (продажа обуви в интернете) в бизнес на миллиард долларов.

Даже легендарный Ли Якокка, страдавший манией величия, однажды сказал:

«Чтобы работать здесь, нужно быть добрым к людям. Люди — это все, что у нас есть».

Некомпетентность может быть активом

Один из моих любимых образцов для подражания в бизнесе — Ричард Брэнсон. Обычно именуемый как «сверхуспешный миллиардер, сэр Ричард Брэнсон», он большую часть своей деловой жизни делал абсолютно некомпетентные вещи.

Его решение (будучи 15-летним школьником) запустить национальный журнал вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, было абсолютно глупым.

Его решение открыть магазин звукозаписей, когда он ничего не знал о розничной торговле, было бессмысленным. За этим последовали невежественные решения о создании студии звукозаписи, звукозаписывающего лейбла, а затем и международного подразделения Virgin Records. Абсолютно глупые решения, все до одного.

Его решение открыть авиакомпанию, чрезвычайно сложный и рискованный бизнес, о котором он абсолютно ничего не знал, было впечатляюще невежественным.

Его стремление запускать бизнес только потому, что его веселили названия (Virgin Bride, Virgin Snow), глупо.

Диверсификация бренда Virgin в более чем 360 компаниях без очевидной связующей нити, как у Procter&Gamble или Coke, часто называется некомпетентностью.

Его решение создать первую в мире «космическую линию» (авиакомпания для открытого космоса) было не просто бессмысленным, но и совершенно сумасшедшим.

Брэнсон — мой любимый тип наивного бизнесмена. Тот, кто пробует все, что кажется забавным, работает, как сумасшедший, чтобы воплотить это в жизнь, и знает, когда нужно отказаться от решений, которые не сработали.

Сегодня, его, конечно, носят на руках. Но на протяжении десятилетий его считали забавным, наивным чудаком.

Сегодня его состояние составляет около $5 млрд. Плюс минус миллион или два, и почти на миллиард больше с тех пор, как я впервые написала этот пост.

Компетентность значительно переоценена.

Наивный не значит глупый

Я не большой поклонник выражения «Попробуй, и все получится». Чаще всего получается «попробуй, и набьешь шишку».

Наивность — это отказ от глупых определений зрелости. Отбрасывание правил, которые больше не имеют никакого смысла (если он когда-либо был).

Наивность — это способность увидеть общую картину. Быть достаточно смелым, чтобы игнорировать общепринятые советы, которые к вам не относятся, не делают вас счастливыми и даже не приносят вам денег.

Наивность — это не преднамеренное невежество. Она создает возможности для любопытства и обучения. Для экспериментов и вдумчивого наблюдения.

Но она не терпит безжалостности (кроме той, что направлена на нас самих), изворотливости ради статуса или попрания морали во имя успеха на бумаге.

Copyblogger, перевод Идеономики