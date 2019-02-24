Костевич рассказала, что является главным условием роста для роста рождаемости





По словам министра труда, первостепенным фактором, который влияет на рост рождаемости, является жилье. Об этом говорят многочисленные социологические исследования, в которых принимали участие семьи с детьми.

Результаты опроса показали, что люди ставят на первое место жилье. Наличие собственного жилища побуждает к рождению детей, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА .

Как сообщила Костевич, в нынешнем году правительство уже приняло необходимое решение — не менее 12 тыс. многодетных семей в 2019 году получат квартиры.

Такого же результата планируют добиться и в следующем, 2020 году.

Если мы с таким шагом будем двигаться, то к 2021 году выйдем на обязательства, которые взяло на себя государство. Думаю, это очень важный стимул, — пояснила Ирина Костевич.