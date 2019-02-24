Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

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“Ъ”

был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Господин Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.Женой Игоря Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж». О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Игоря Малашенко журналистка