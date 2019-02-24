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Для кого Лукашенко готовит амнистию?
Фото: president.gov.by
Председатель Верховного суда после встречи с президентом рассказал журналистам, что поручение проработать соответствующий законопроект к юбилейной дате уже дано МВД и Верховному суду, информирует президентская пресс-служба.
"Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона", - сказал Валентин Сукало.
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Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Верховного суда.
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