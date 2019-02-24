«Пошлая Молли» выпустила новый клип. Его как будто снимали для американского фильма!

Украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли» выпустила клип на песню «Лол». Видео снял Никита Квасников. Клип стилизован под американские комедии про школьников 2000-х годов. По сюжету «Пошлая Молли» выступает на традиционном выпускном балу, и под их песню влюбляются друг в друга королева бала и типичный ботаник. Об этом пишет «Афиша Daily».

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.