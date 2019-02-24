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«Пошлая Молли» выпустила новый клип. Его как будто снимали для американского фильма!
Украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли» выпустила клип на песню «Лол». Видео снял Никита Квасников. Клип стилизован под американские комедии про школьников 2000-х годов. По сюжету «Пошлая Молли» выступает на традиционном выпускном балу, и под их песню влюбляются друг в друга королева бала и типичный ботаник. Об этом
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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
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Клип стилизован под американские комедии про школьников 2000-х годов. По сюжету «Пошлая Молли» выступает на традиционном выпускном балу, и под их песню влюбляются...
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