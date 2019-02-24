Министр труда рассказала про жилье для многодетных и пересмотр пособий по уходу за детьми

Пакет детских пособий будет пересмотрен и переформатирован в привязке к количеству детей в семье, заявила журналистам министр труда Ирина Костевич сегодня перед коллегией ведомства по итогам 2018 года, сообщает БелаПАН.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По словам министра, складывающаяся последние два года демографическая ситуация вынуждает вырабатывать новые меры стимулирования рождаемости. Численность населения сокращается по ряду причин, отметила министр. Прежде всего потому, что снижается рождаемость, отмечаются довольно высокий уровень смертности, активная миграция, поздние браки и высокое количество разводов.

Ирина Костевич сообщила, что существующий в стране «большой пакет социальных пособий» пересматривается, принято решение о его переформатировании.

«Во-первых, будет пересмотрен пакет семейного капитала, — заявила министр. — 31 декабря текущего года этот проект финиширует. Конечно, мы будем его продлевать. Вопрос — на каких условиях, на кого, на какой срок и в каком размере. Во-вторых, будут пересмотрены пособия по уходу за детьми. Есть много предложений, как это сделать с точки зрения их усиления, но в привязке к количеству детей».

Государство «идет на дифференциацию», отметила министр в связи с определенным приоритетом многодетной семьи. «Белорусская модель семьи подразумевает наличие двух родителей и не менее трех детей. И мы к этой модели будем стремиться», — сказала Ирина Костевич.

Она пообещала, что государство обратит внимание на многодетные семьи с низким доходом, на то, как их поддержать, чтобы уровень жизни соответствовал необходимому.

Еще один важный вопрос стимулирования рождаемости — жилье. «Мы не раз проводили социологические исследования среди семей с детьми и спрашивали их, что необходимо сделать для того, чтобы увеличивалось количество детей. На первое место люди ставят жилье. В текущем году уже принято постановление правительства — не менее 12 тыс. многодетных семей до конца года получат квартиры. На 2020 год взята такая же планка. И если мы выполним намеченное, то к 2021 году выполним обязательства, взятые на себя государством: каждую многодетную семью, которая стоит на очереди как нуждающаяся, в течение года обеспечить жильем», — сказала Ирина Костевич.

Накануне заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» заявил , что власти сейчас рассматривают возможность повышения размера пособия по уходу за ребенком до трех лет, а также продления программы семейного капитала.

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Сейчас размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет устанавливают в процентах от размера средней зарплаты по стране за предшествующий квартал: на первого ребенка — 35%, на второго и последующих детей — 40%, на ребенка-инвалида — 45%. С 1 февраля эти выплаты составляют 362,46 рубля, 414,24 рубля и 466,02 рубля соответственно.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.