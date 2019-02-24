За граффити на историческом здании в Бресте грозит штраф в 50 базовых величин

На прошлой неделе на колоннах здания психоневрологического диспансера, одном из двух старейших из сохранившихся в Бресте особняков, появилась надпись латинскими буквами OLÜX.



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Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

К сожалению, поймать авторов хулиганских надписей бывает достаточно сложно. На здании диспансера есть камеры видеонаблюдения, но они развёрнуты в другую сторону. Этот недостаток обещали устранить, а надпись закрасили в тот же день.



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Обычно объектами граффити становятся стены, подъезды домов, заборы, рекламные щиты, афиши, туалеты, подземные переходы, общественный транспорт и другие публичные места, одновременно доступные для широкой демонстрации и обеспечивающие анонимность авторов.



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Однако за подобную «деятельность» предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кодексом об административных правонарушениях умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, наказывается штрафом до пятидесяти базовых величин.



Уголовный кодекс предусматривает ответственность вандализм – преступление, которое заключается в осквернении сооружений надписями и изображениями с демонстративным пренебрежением к нормам нравственности. К этой категории также относят и порчу имущества в общественном транспорте. Нередко эскизы своих будущих «художеств» подростки оставляют в своих ученических тетрадях и домашних альбомах, на что могут вовремя обратить внимание родители и учителя.



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Располагающих информацией о причастных к незаконным граффити просят позвонить в ОВД администрации Ленинского района по телефонам: 20 10 90 и (29) 720 61 30.