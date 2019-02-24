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Водитель-бесправник в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль отчима
25.02.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
24 февраля около 11:30 часов в Кобринский РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со двора дома угнал автомобиль марки «Ниссан-Премьера» (принадлежащий отчиму).
В ходе проведения розыскных мероприятий, автомобиль был задержан сотрудниками отделением
Уважаемые участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители! Если Вы стали свидетелями нетрезвого вождения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102, 23-62-62 или ближайшему
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24 февраля около 11:30 часов в Кобринский РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со...
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