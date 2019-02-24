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Водитель-бесправник в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль отчима

25.02.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 февраля около 11:30 часов в Кобринский РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со двора дома угнал автомобиль марки «Ниссан-Премьера» (принадлежащий отчиму).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63821.php

Водитель-бесправник в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль отчима

В ходе проведения розыскных мероприятий, автомобиль был задержан сотрудниками отделением ГАИ Кобринского РОВД на ул.Аэродромная. В отношении водителя было составлено пять административных материалов, в том числе по ст.18.19 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). В выдыхаемом воздухе у водителя было обнаружено 0,8 промилле алкоголя. Проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители! Если Вы стали свидетелями нетрезвого вождения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102, 23-62-62 или ближайшему
сотруднику правоохранительных органов.

Помните, алкоголь затуманивает разум, полностью нарушает координацию и чувственное восприятие действительности. И порой только вмешательство посторонних может оградить пьяного водителя от управления
автомобилем.

 
 
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  24 февраля около 11:30 часов в Кобринский РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со...
 
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