Водитель-бесправник в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль отчима

24 февраля около 11:30 часов в Кобринский РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со двора дома угнал автомобиль марки «Ниссан-Премьера» (принадлежащий отчиму).



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В ходе проведения розыскных мероприятий, автомобиль был задержан сотрудниками отделением ГАИ Кобринского РОВД на ул.Аэродромная. В отношении водителя было составлено пять административных материалов, в том числе по ст.18.19 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). В выдыхаемом воздухе у водителя было обнаружено 0,8 промилле алкоголя. Проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители! Если Вы стали свидетелями нетрезвого вождения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102, 23-62-62 или ближайшему

сотруднику правоохранительных органов.



Помните, алкоголь затуманивает разум, полностью нарушает координацию и чувственное восприятие действительности. И порой только вмешательство посторонних может оградить пьяного водителя от управления

автомобилем.