Народное гуляние «Здравствуй, Масленица!» в Бресте (программа)

Народное гуляние «Здравствуй, Масленица!»



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3 марта 2019 г.

Концертные и игровые площадки:

1. Беседка. (у входа в парк)

12.00 – 15.00 – Звучат фонограммы песен, реклама партнеров проекта.

15.00 – 19.00 – Музыкально-танцевальная программа «Старые песни о главном». Конкусы частушек «Масленичные перепевы». Масленичная викторина. Призы от партнеров проекта.

2. Площадка к-т «Летний». Городской модуль

12.00 – 14.00 – Звучат фонограммы масленичных песен, реклама партнеров проекта, игры и конкурсы с призами от партнеров проекта, работают зазывалы.

14.00 – 14.30 – Концертная программа с праздничными викторинами и загадками ансамбля народной песни «Галасистыя музыки» д.Комаровка. Призы от партнеров проекта.

14.30 – 14.50 – Игровая программа. Масленичные семейные конкурсы: «Перепили бревно», «Конкурс частушек» и т.д. Призы от партнеров проекта.

14.50 – 15.20 – «Прощальный визит Деда Мороза и Снегурочки». Концертная программа с интер-активом и масленичной викториной. Фольклорная группа «Завалинка». Дворец культуры профсоюзов, худ.рук. Виталий Воронкович. Призы от партнеров проекта.

15.20 – 15.30 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: «Забей гвоздь», «Бой подушками» и т.д. Призы от партнеров проекта.

15.30 – 16.00 – Концертная программа. Творческий центр «Арт-Пиппер».

16.00 – 16.20 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: семейный «Бег в мешках», «Баня» и т.д. Призы от партнеров проекта.

16.20 – 16.30 – Выступление вокалистов.

16.30 – 17.00 – Фольклорно-театрализованное музыкально-игровое представление. Современные этнические хороводы. Танец-игра с призами от партнеров проекта «Богатырский» флешмоб «А мы Масленицу зазываем!»

17.00 – 17.10 – Фаершоу, зажжение костра.

17.10 – 17.30 – Концертная программа. Народный ансамбль песни «Галасы Палесся». Худ. рук. Людмила Чеберкус, аккоп. Владимир Фигура. Культурный центр досуга.

17.30 – 17.50 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Масленичные загадки, «Бой подушками» и т.д. Призы от партнеров проекта.

17.50 – 18.30 – Танцевальная программа.

Возле городского «Модуля» (площадка к-т «Летний») работают малые аттракционы-конкурсы для развлечения гостей праздника: «Метание валенок», «Большой кольцеброс», «Замок», «Рыбалка», «Пивные бочки», «Найди приз».

3. Театр эстрады

12.00 – 14.00 – Звучат фонограммы песен, реклама партнеров проекта, работают зазывалы.

14.00 – 14.30 – Детский концертный блок.

14.30 – 15.30 – Детская фольклорно-эстрадная театрализованная игровая программа. Флешмобы, современные этнические хороводы. Призы от партнеров проекта.

15.30 – 16.00 – Концертная программа ансамбля народной песни «Галасистыя музыки», д.Комаровка. Худ. рук. Анатолий Новик.

16.00 – 16.15 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: 1. Масленичные загадки (4-6), 2. Конкурс «Перетягивание каната» (две команды по 5 человек). Призы от партнеров проекта.

16.15 – 16.45 – «Прощальный визит Деда Мороза и Снегурочки». Концертная программа с интер-активом и масленичной викториной. Фольклорная группа «Завалинка». Дворец культуры профсоюзов, худ.рук. Виталий Воронкович. Призы от партнеров проекта.

16.45 – 17.00 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Семейный конкурс: «Бег в мешках», «Подкидывание блинов». Призы от партнеров проекта.

17.00 – 18.30 – молодежная дискотека с конкурсами и призами от партнеров проекта.

4. Столб

15.00.- 15.40. – конкурс «Достань приз». Призы от партнеров проекта.

5. Шахматно-шашечный клуб

14.00. – 18.00. – 03 марта 2019г. - турнир по шашкам (1-е, 2-е, 3-е места)

10 марта 2019г. –турнир по шахматам (1-е, 2-е, 3-е места). Призы от партнеров проекта.

На аллеях парка праздничная выездная торговля.

Работают аттракционы:

Детская площадка: среда - воскресенье с 11.00 до 18.00

Взрослая площадка: среда - четверг с 11.00 до 18.00

Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни с 11.00 до 19.00

Выходной: понедельник, вторник