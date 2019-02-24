ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Народное гуляние «Здравствуй, Масленица!» в Бресте (программа)

25.02.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Народное гуляние «Здравствуй, Масленица!»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63820.php

Народное гуляние «Здравствуй, Масленица!» в Бресте (программа)

3 марта 2019 г.

Концертные и игровые площадки:

1. Беседка. (у входа в парк)

12.00 – 15.00 – Звучат фонограммы песен, реклама партнеров проекта.

15.00 – 19.00 – Музыкально-танцевальная программа «Старые песни о главном». Конкусы частушек «Масленичные перепевы». Масленичная викторина. Призы от партнеров проекта.

2. Площадка к-т «Летний». Городской модуль

12.00 – 14.00 – Звучат фонограммы масленичных песен, реклама партнеров проекта, игры и конкурсы с призами от партнеров проекта, работают зазывалы.

14.00 – 14.30 – Концертная программа с праздничными викторинами и загадками ансамбля народной песни «Галасистыя музыки» д.Комаровка. Призы от партнеров проекта.

14.30 – 14.50 – Игровая программа. Масленичные семейные конкурсы: «Перепили бревно», «Конкурс частушек» и т.д. Призы от партнеров проекта.

14.50 – 15.20 – «Прощальный визит Деда Мороза и Снегурочки». Концертная программа с интер-активом и масленичной викториной. Фольклорная группа «Завалинка». Дворец культуры профсоюзов, худ.рук. Виталий Воронкович. Призы от партнеров проекта.

15.20 – 15.30 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: «Забей гвоздь», «Бой подушками» и т.д. Призы от партнеров проекта.

15.30 – 16.00 – Концертная программа. Творческий центр «Арт-Пиппер».

16.00 – 16.20 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: семейный «Бег в мешках», «Баня» и т.д. Призы от партнеров проекта.

16.20 – 16.30 – Выступление вокалистов.

16.30 – 17.00 – Фольклорно-театрализованное музыкально-игровое представление. Современные этнические хороводы. Танец-игра с призами от партнеров проекта «Богатырский» флешмоб «А мы Масленицу зазываем!»

17.00 – 17.10 – Фаершоу, зажжение костра.

17.10 – 17.30 – Концертная программа. Народный ансамбль песни «Галасы Палесся». Худ. рук. Людмила Чеберкус, аккоп. Владимир Фигура. Культурный центр досуга.

17.30 – 17.50 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Масленичные загадки, «Бой подушками» и т.д. Призы от партнеров проекта.

17.50 – 18.30 – Танцевальная программа.

Возле городского «Модуля» (площадка к-т «Летний») работают малые аттракционы-конкурсы для развлечения гостей праздника: «Метание валенок», «Большой кольцеброс», «Замок», «Рыбалка», «Пивные бочки», «Найди приз».

3. Театр эстрады

12.00 – 14.00 – Звучат фонограммы песен, реклама партнеров проекта, работают зазывалы.

14.00 – 14.30 – Детский концертный блок.

14.30 – 15.30 – Детская фольклорно-эстрадная театрализованная игровая программа. Флешмобы, современные этнические хороводы. Призы от партнеров проекта.

15.30 – 16.00 – Концертная программа ансамбля народной песни «Галасистыя музыки», д.Комаровка. Худ. рук. Анатолий Новик.

16.00 – 16.15 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: 1. Масленичные загадки (4-6), 2. Конкурс «Перетягивание каната» (две команды по 5 человек). Призы от партнеров проекта.

16.15 – 16.45 – «Прощальный визит Деда Мороза и Снегурочки». Концертная программа с интер-активом и масленичной викториной. Фольклорная группа «Завалинка». Дворец культуры профсоюзов, худ.рук. Виталий Воронкович. Призы от партнеров проекта.

16.45 – 17.00 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Семейный конкурс: «Бег в мешках», «Подкидывание блинов». Призы от партнеров проекта.

17.00 – 18.30 – молодежная дискотека с конкурсами и призами от партнеров проекта.

4. Столб

15.00.- 15.40. – конкурс «Достань приз». Призы от партнеров проекта.

5. Шахматно-шашечный клуб

14.00. – 18.00. – 03 марта 2019г. - турнир по шашкам (1-е, 2-е, 3-е места)

10 марта 2019г. –турнир по шахматам (1-е, 2-е, 3-е места). Призы от партнеров проекта.

На аллеях парка праздничная выездная торговля. 

Работают аттракционы:

Детская площадка: среда - воскресенье с 11.00 до 18.00

Взрослая площадка: среда - четверг с 11.00 до 18.00

Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни с 11.00 до 19.00

Выходной: понедельник, вторник

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Народное гуляние «Здравствуй, Масленица!» 3 марта 2019 г. Концертные и игровые площадки: 1. Беседка. (у входа в парк) 12.00 – 15.00 – Звучат фонограммы песен, реклама...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика