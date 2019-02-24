Новости Беларуси. 25 февраля в Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В 2019 году масштабные соревнования среди учащихся вузов пройдут в Красноярске.





Наша команда в России выступит в 4 видах спорта. Всего на всемирных студенческих соревнованиях разыграют 76 комплектов наград.