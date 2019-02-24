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В Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду

25.02.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 февраля в Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду

В 2019 году масштабные соревнования среди учащихся вузов пройдут в Красноярске.

В Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду

Наша команда в России выступит в 4 видах спорта. Всего на всемирных студенческих соревнованиях разыграют 76 комплектов наград.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 февраля в Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году...
 
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