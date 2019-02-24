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В Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду
Новости Беларуси. 25 февраля в Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году масштабные соревнования среди учащихся вузов пройдут в Красноярске.
Наша команда в России выступит в 4 видах спорта. Всего на всемирных студенческих соревнованиях разыграют 76 комплектов наград.
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Новости Беларуси. 25 февраля в Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году...
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