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В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира
Новости Беларуси. Ночью 25 февраля возле горпосёлка Любча Новогрудского района опрокинулся Volkswagen.
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Ехавшего на переднем сиденье пассажира прижало автомобилем, гражданин не был пристёгнут. Мужчина погиб на месте. Устанавливается состояние до аварии всех пяти человек, которые находились в Volkswagen.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Ночью 25 февраля возле горпосёлка Любча Новогрудского района опрокинулся Volkswagen. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария...
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