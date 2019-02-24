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В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми
Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону усиления, но с учётом состава семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
В ведомстве подводили итоги работы за 2018 год и обозначили ближайшие планы. Большее внимание уделят демографическим проблемам. Планируется пересмотреть и подходы к использованию семейного капитала.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Если мы решим вопрос о размораживании семейного капитала (сегодня это 18 лет), может мы войдем в новые условия семейного капитала. Это тоже серьёзное подспорье для многодетных семей»
Среди основных задач этого года – широкое внедрение заявительного принципа как в сфере занятости, так и в сфере социальных услуг, совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере, пенсионного обеспечения и национальной системы квалификаций.
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В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми
Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону усиления, но с учётом состава семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля...
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