ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

25.02.2019 16:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону усиления, но с учётом состава семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

В ведомстве подводили итоги работы за 2018 год и обозначили ближайшие планы. Большее внимание уделят демографическим проблемам. Планируется пересмотреть и подходы к использованию семейного капитала.

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
К 2021 году мы выйдем на те обязательства, которые взяло государство. В течение года каждую многодетную семью, которая стоит на очереди нуждающихся, обеспечить жильём. Я думаю, это очень важный стимул. Но опять же, семейный капитал – что сегодня для семьи? Это жилье, образование, здравоохранение.

Если мы решим вопрос о размораживании семейного капитала (сегодня это 18 лет), может мы войдем в новые условия семейного капитала. Это тоже серьёзное подспорье для многодетных семей»

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

Среди основных задач этого года – широкое внедрение заявительного принципа как в сфере занятости, так и в сфере социальных услуг, совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере, пенсионного обеспечения и национальной системы квалификаций.
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону усиления, но с учётом состава семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: "В семье не без урода"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика