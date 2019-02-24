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Председатель Верховного суда: Амнистия может быть достаточно шире
Новости Беларуси. Что же касается масштабного совещания с судейским корпусом, то по словам Валентина Сукало, планируется, что участие в нём примут примерно 300-350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откровенный разговор пойдёт о существующих проблемах, повышении качества и оперативности работы судебной системы, а также о составе судейского корпуса, соблюдении кодекса чести, поведении некоторых судей. Обсудят и успехи.
Так, председатель Верховного суда отметил позитивную роль проведенной некоторое время назад реформы судебной системы. Кроме того, в планах – дальнейшее внедрение современных информационных технологий в судопроизводство. Рассказал Валентин Сукало и про законопроект об амнистии.
Валентин Сукало, Председатель Верховного суда Беларуси:
Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть достаточно шире, чем она проходила, и может коснуться и отбывающих уже наказание в плане сокращения срока лишения свободы. Выполняя это поручение, мы с Министерством внутренних дел начнем разработку такого проекта закона.
Сегодня есть все возможности для того, чтобы наше правосудие соответствовало времени. В первую очередь оно должно быть понятным, открытым, доступным и убедительным. Это главные задачи, которые в настоящее время стоят перед судейским корпусом
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Новости Беларуси. Что же касается масштабного совещания с судейским корпусом, то по словам Валентина Сукало, планируется, что участие в нём примут примерно 300-350...
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