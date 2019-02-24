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Мультимедийное будущее СМИ обсудили в Минске
Новости Беларуси. О будущем отечественных СМИ 25 февраля говорили на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несомненно, в борьбе за своего зрителя и читателя телевидению и газетам приходится нелегко. Акценты и предпочтения смещаются в интернет-среду.
В этой связи продолжат развивать мультимедийную составляющую. И это не только сайты. Издания намерены идти дальше по пути интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс.
Это позволит быть на связи со своими читателями 24 часа в сутки. Ведь качественная, оперативная информация - достойный ответ фэйковым новостям.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мне здаецца, што сёння ў творчым плане рэдактары раённых газет, супрацоўнікі, якія працуюць, могуць больш актыўна працаваць у сацыяльных сетках. Творчы патэнцыял для гэтага ёсць.
Особое внимание уделили и вопросу преемственности поколений. Что особенно актуально для региональных СМИ. Ставится задача привлечь в областные центры студентов журфака сперва на практику, а затем обеспечить им и первое рабочее место.
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Новости Беларуси. О будущем отечественных СМИ 25 февраля говорили на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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