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СК выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего подростка в Добруше
Новости Беларуси. В Добруше районный отдел СК устанавливает обстоятельства травмирования 15-летнего подростка.
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С тяжёлыми травмами школьник доставлен в больницу. Ведётся расследование.
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Новости Беларуси. В Добруше районный отдел СК устанавливает обстоятельства травмирования 15-летнего подростка. Как сообщает БЕЛТА, чтобы выяснить все детали...
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