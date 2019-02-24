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СК выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего подростка в Добруше

25.02.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Добруше районный отдел СК устанавливает обстоятельства травмирования 15-летнего подростка.  

Как сообщает БЕЛТА, чтобы выяснить все детали случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».  

С тяжёлыми травмами школьник доставлен в больницу. Ведётся расследование.  
 
 
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Новости Беларуси. В Добруше районный отдел СК устанавливает обстоятельства травмирования 15-летнего подростка.   Как сообщает БЕЛТА, чтобы выяснить все детали...
 
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