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Назван состав сборной Беларуси на ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго

25.02.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 17 человек выступят на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях, который пройдет с 1 по 3 марта в Глазго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди тех, кто отправится за медалями континентального форума, – Алина Талай, Эльмира Герман, Алена Дубицкая, Максим Недосеков и другие. С прошлого форума белорусы вернулись с тремя наградами – серебром и двумя бронзами.

Назван состав сборной Беларуси на ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго

Назван состав сборной Беларуси на ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго
 
 
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Новости Беларуси. 17 человек выступят на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях, который пройдет с 1 по 3 марта в Глазго, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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