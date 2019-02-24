Назван состав сборной Беларуси на ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго

Новости Беларуси. 17 человек выступят на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях, который пройдет с 1 по 3 марта в Глазго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди тех, кто отправится за медалями континентального форума, – Алина Талай, Эльмира Герман, Алена Дубицкая, Максим Недосеков и другие. С прошлого форума белорусы вернулись с тремя наградами – серебром и двумя бронзами.







