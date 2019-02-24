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Под Бобруйском опрокинулась легковушка Volvo. Погиб водитель
Новости Беларуси. В Бобруйском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
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За рулем автомобиля Volvo находился 38-летний местный житель. Мужчина съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. Водитель погиб. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
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Новости Беларуси. В Бобруйском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, авария произошла утром двадцать...
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