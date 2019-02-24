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Под Гомелем при столкновении Mercedes и Nissan пострадали три женщины
Новости Беларуси. 24 февраля около семи вечера в Гомельском районе при столкновении двух иномарок пострадали три женщины.
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На неравнозначном перекрёстке водитель машины не уступил дорогу и врезался в Nissan Primera под управлением 31-летнего гражданина.
В аварии пострадали пассажирки Mercedes: две 65-летние и одна 61-летняя. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.
Зимой 2019 года в Дубровенском районе перевернулся BMW. Пострадали два молодых человека –
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Новости Беларуси. 24 февраля около семи вечера в Гомельском районе при столкновении двух иномарок пострадали три женщины. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского...
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