Под Гомелем при столкновении Mercedes и Nissan пострадали три женщины

Новости Беларуси. 24 февраля около семи вечера в Гомельском районе при столкновении двух иномарок пострадали три женщины.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний мужчина за рулём Mercedes-Benz двигался со стороны деревни Залипье в направлении автодороги Н-4095.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На неравнозначном перекрёстке водитель машины не уступил дорогу и врезался в Nissan Primera под управлением 31-летнего гражданина.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В аварии пострадали пассажирки Mercedes: две 65-летние и одна 61-летняя. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.