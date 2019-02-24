16-летняя минчанка Ангелина Василевская покорила украинское шоу «Голос»

В Украине вышел на экраны очередной выпуск популярного шоу талантов «Голос». Одной из героинь проекта стала 16-летняя Ангелина Василевская из Минска.

Девушка исполнила песню «Take Me To Church» из репертуара ирландского певца Hozier и покорила жюри. В итоге желание взять белоруску к себе в команду выразили все четыре судьи проекта: известные артисты Тина Король, Дан Балан, Монатик и Потап. Ангелина Василевская выбрала команду Дана Балана.

Несмотря на свой юный возраст, Ангелина Василевская уже успела принять участие во многих музыкальных проектах. Ранее артистка становилась финалисткой проекта «Битва талантов–2» на телеканале МУЗ-ТВ, а также участницей «Время стать звездой» на RU.TV. В 2015 году Василевская вышла в финал отбора на детское «Евровидение» от Беларуси.