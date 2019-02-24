Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

24 февраля в городе Клермон-Ферран прошел международный турнир по прыжкам с шестом All Star Perche, на котором выступила белорусская легкоатлетка Ирина Жук. Спортсменка покорила рекордную для себя и Беларуси высоту — 4,65 метра, сообщает официальный сайт БФЛА.



Ирина Жук. Фото: bfla.eu

Ирина вышла в сектор на отметке 4,40, и взяла ее, как и следующую (4,55), с первого выхода в сектор. Далее планка была поднята на высоту 4,65 и, совершив две неудачные попытки, в третьей белоруска покорила этот рубеж.

Отныне эти цифры являются новым национальным рекордом в прыжках с шестом в помещении.

Предыдущий рекорд страны (4,62 метра) Ирина Жук установила ровно год назад на этих же соревнованиях.