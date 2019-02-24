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Россиянин из "дела Скрипалей" еще в 2015 году отметился с "Новичком" в Болгарии

25.02.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Россиянин, которого называют третьим подозреваемым в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находился офис болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, также пострадавшего от отравления.

По данным болгарского издания "24 часа", которое ссылается на источники в следственной группе, россиянин, использовавший документы на имя Сергей Федотов, жил в этом отеле в номере 305. На камеры видеонаблюдения у отеля также попал его автомобиль, который он брал в Болгарии в аренду, передает svoboda.org



Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В этот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел в Москву через Стамбул. В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим веществом, относящимся к типу "Новичок". Таким же веществом были отравлены и Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил в результате покушения.


Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider писали, что настоящее имя Федотова — Денис Сергеев, он высокопоставленный офицер российской военной разведки, предположительно в звании не ниже подполковника. 

Он был в Лондоне в момент отравления Скрипалей. Какую именно роль он играл в операции - неясно, по данным СМИ, следствие полагает, что она была меньшей, чем у Руслана Боширова (Анатолия Чепиги) и Александра Петрова (Александра Мишкина).

 
 
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Россиянин, которого называют третьим подозреваемым в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения у отеля в...
 
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